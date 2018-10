Al na zó weinig dates gaven Charles en Diana elkaar het jawoord 

Als je gaat trouwen, vinden we het in de Westerse samenleving over het algemeen wel zo normaal dat je je partner minstens al honderden keer gezien hebt en je elkaar door en door kent. Anders dan Charles en Diana.

De prins en prinses gaven elkaar al na vijf maanden, in 1981, het jawoord. En voor die bezegeling van hun liefde, hadden ze elkaar nog helemaal niet zo vaak gezien.

Princess Diana: her life, her death, her truth

Susan Zirinsky is de senior uitvoerend producent van de documentaire Princess Diana: Her Life, Her Death, Her Truth en heeft hiervoor diep in het leven van Diana moeten graven. “Wat me het meest verbaasde was dat ze elkaar pas twaalf keer hadden gezien voordat ze gingen trouwen”, legt Susan uit.

Ware liefde

Volgens haar zei prins Philip, de vader van prins Charles, al vrij snel tegen zijn zoon dat ‘ie op z’n knieën moest gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Maar prinses Diana zei natuurlijk niet voor niets ‘ja’ tegen Charles. Ze heeft ooit in een interview namelijk gezegd ze in haar leven ooit één man lief heeft gehad, en dat is Charles. Ah, liefde op het eerste gezien.

Zó zou prinses Diana er nu uit hebben gezien:

Bron: The Sun. Beeld: ANP