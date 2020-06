Charlotte uit ‘Down the road’ onder de indruk van mannelijke aanbidders

In het programma ‘Down the road’ reist presentator Dieter Coppens met 6 jongvolwassenen met het syndroom van Down naar Zuid-Afrika. Daar beleeft het gezelschap de tijd van hun leven.

Hoewel de afgelopen van dinsdagavond verdraaid veel weg had van een soap. Charlotte kon namelijk rekenen op maar liefst 2 mannelijke aanbidders binnen de groep. Alsof dat niet ingewikkeld genoeg is, heeft ze thuis ook nog eens een vriend.

‘Beestjes in m’n buik’

Toch spatten er duidelijk wat vonkjes over toen Charlotte en Yens in de keuken pizzadeeg rolden en Yens zijn cocktail shake-kunsten vertoonde. “Hij is niet mis”, gaf Charlotte toe. Ook Yens, die thuis in België een vriendin heeft, steekt zijn gevoelens niet onder stoelen of banken. “Ik voel allemaal beestjes in m’n buik.”

Op een knie

Als klap op de vuurpijl meldde ook Geoffrey zich met vlinders bij Charlotte. Hij nam geen halve maatregelen en dook tijdens het pizza’s bakken op een knie voor de blondine. Al die emoties werden haar teveel. Uit paniek nam Charlotte het hazenpad, met Dieter in haar kielzog. Later geeft ze toe dat ze Geoffrey niet wilde kwetsen en uit radeloosheid wegrende.

Na overleg met Dieter legt de gewilde deelneemster uit dat ze thuis al een vriend heeft en graag vrienden wil zijn met Geoffrey. Geoffrey neemt het sportief op, maar kan zijn teleurstelling toch niet helemaal verbergen. “Waarom is er nou nooit eens iemand verliefd op mij?”

