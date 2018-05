Dit schattige momentje van prinses Charlotte hebben we allemaal gemist op de bruiloft

Om te smelten zo schattig is de kleine prinses Charlotte, de dochter van prins William en Kate Middleton. Dat wisten we al, maar we zijn zojuist nog grotere fans geworden.

We geven gelijk al toe, het is echt geen baanbrekend nieuws wat we hier brengen. Maar toch, we wilden je dit niet onthouden.

Afgelopen 19 mei stapten (zoals absoluut algemeen bekend) prins Harry en Meghan Markle in het huwelijksbootje. Prinses Charlotte speelde tijdens die trouwerij een belangrijke rol: ze was namelijk bruidsmeisje.

Na afloop van de trouwerij stond Charlotte hand in hand met haar moeder Catherine op de trappen van de kerk in Windsor te wachten, toen ze ineens moest niezen.

Het kleine hummeltje is nog maar drie jaar oud, maar dat ze goede manieren heeft is hier direct te zien:

Kijk hoe netjes ze haar handje voor de mond houdt op het moment dat ze even flink moet niezen.

Gezondheid, klein lief meisje!

Zou het hooikoorts zijn? Dat alle bloemen en planten weer flink in bloei staan wordt wel duidelijk in onze nieuwe tuinspecial:

