Charly Luske laat met voor- en nafoto zien dat hij fitter is dan ooit

Charly Luske heeft de afgelopen maanden hard aan zijn lijf gewerkt. Op Instagram deelt de zanger een voor- en nafoto waarop goed te zien is dat hij strakker is dan ooit.

Op de foto die de zanger deelt op Instagram zie je rechts een foto die gemaakt is in mei dit jaar en links een foto van deze week. De zanger krijgt waanzinnig veel complimenten, maar geeft in de tekst aan dat hij nog niet is waar hij wil zijn. Hij wil namelijk voor het einde van januari 2 kilo aangekomen zijn in spiermassa.

Schaatsen

Zijn geheim? Charly is een van de deelnemers van het programma Dancing On Ice. Voor dat programma heeft hij de afgelopen 8 weken 15 uur per week op de schaatsbaan gestaan. Die vele uren op de schaats en het feit dat hij de afgelopen 6 weken voor 95% vegan heeft gegeten, blijken zijn vruchten af te werpen, want Charly zit momenteel héél goed in zijn vel.

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram