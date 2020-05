Charly Luske woedend na oplichting: “Moordneigingen krijg ik!”

Voor Charly Luske is het weekend allesbehalve goed begonnen. De zanger is een grote som geld kwijtgeraakt nadat hij het slachtoffer is geworden van WhatsApp-fraude. Op Instagram uit hij zijn woede over het voorval.

Volgens Charly begon het allemaal met een appje van een goede ‘vriend’ van hem…

Niet enige slachtoffer

“Wat een kutdag! Vandaag een WhatsApp gekregen van mijn goede vriend en vroegere manager. Maar het was niet hij die het bericht stuurde. Dus… Gehackt.” De zanger is niet de enige die op deze manier wordt opgelicht. De laatste maanden worden er regelmatig meldingen gedaan van mensen die via WhatsApp een berichtje krijgen van een ‘vriend’ of ‘familielid’ die dringend geld nodig heeft.

Keiharde oplichting

Bij Charly ging dit precies hetzelfde. “Geld gevraagd, met spoed want de rekening was geblokkeerd. Normaal gesproken is dat raar, maar ik heb iets soortgelijks eerder met hem meegemaakt, dus dacht, haha handig weer. Ja ik betaal dat Tikkie wel en komt morgen wel weer goed.” Helaas voor Charly was dat niet het geval en was er sprake van keiharde oplichting. “1260 euro… Weg. Komt werkelijk super goed uit in deze periode want we komen werkelijk om in het werk,” zo merkt hij sarcastisch op.

“Moordneigingen”

Hoewel de zanger inmiddels aangifte heeft gedaan, is de kans klein dat hij ooit zijn geld terugziet. “Je voelt je dan zo machteloos en kwaad. Moordneigingen krijg ik dan echt in eerste instantie. Ben namelijk nogal impulsief en opvliegend. Maar nu ik erover nadenk hoop ik dat het iemand is die het harder nodig heeft dan ik. Geniet ervan! Ga naar de Efteling met je kids.”

Bron: Instagram. Beeld: iStock