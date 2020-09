‘Chateau Meiland’-blog: Droomhuis gezocht voor Nadège

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: de barmhartige SaMARTIENtaan en de huizenzoektocht voor Nadège.

“Wat is dat toch allemaal met die mensen die bij ons werken en ons als familie zien”, vroeg Martien zich in de laatste aflevering van Chateau Meiland af.

Ik begrijp wel wat dat is… In de media werd een paar maanden geleden gesuggereerd dat de Meilandjes hun hulp Nadège zonder pardon op straat hadden gezet voor hun vertrek naar Nederland, maar niets (b)lijkt minder waar. De familie doet er alles aan om haar goed achter te laten in Frankrijk, maar het is Nadège zelf die niet zo staat te springen en deze keer zelf zorgt voor une catastrophe.

Huizenzoektocht voor Nadège

Online op zoek gaan naar de mooiste plekjes in Frankrijk is de grootste hobby van Maxime. Na een prachtig chateau in Frankrijk en een boerderij in Nederland zijn er voor de familie geen projecten meer over en stort Maxime zich maar op een huizenzoektocht voor Nadège. Droomhuis Gezocht in Frankrijk.

Appartement kopen

Haar familie is geen moeilijk publiek. Martien vindt elk Frans huis dat op instorten staat- of in Maximes woorden “met natuurlijke ventilatie”- een paleisje, want; “wat isolatie, gipsplaten en wandjes zetten” en je bent weer klaar. Maar wat er in Nadège om gaat is totaal niet te begrijpen.

Eerst wil ze weg uit haar appartement, omdat er in haar buurt aan de lopende band auto’s in de fik worden gestoken en bushokjes worden vernield en vervolgens is een prachtig appartement niet goed genoeg omdat het dakramen heeft in de slaapkamer én wil ze het appartement waar ze een paar minuten daarvoor niet wilde blijven ineens kopen!?

Het toneelstuk van de familie Meiland

“Als je daar gelukkig bent, dan is het goed”, antwoordt Erica. Maar, maar… ze is daar toch niet gelukkig? Dat was toch het hele probleem? Ik snap er helemaal niets meer van. Of zal dit allemaal een groot toneelstuk zijn? Het blijft televisie hè.

Misschien is Nadège gewoon niet zo’n beste actrice en lukt het haar niet om te spelen dat ze heel graag een nieuw appartement zou willen, terwijl ze dat totaal niet wil. Of misschien heeft ze helemaal geen trek in hulp van de familie om hun schuldgevoel weg te kopen. Er is in ieder geval iets niet pluis au chateau.

Dit gesprekje tijdens het grind harken (moet ook gebeuren) vat het misschien nog wel het beste samen:

Martien: “Ik weet eigenlijk helemaal niet wat de bedoeling is.”

Maxime: “Dat herken ik.”

Ik ook Maxime, ik ook.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Talpa