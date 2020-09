‘Chateau Meiland’-blog: Martien en de ontdekking van de zwarte snor – deel 1

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: Martien blaast bijna zijn laatste adem uit, Martien en zijn zwarte snor, Martiens anderhalvemeteralarm, Martien met een nieuwe wijndans (!) en… Erica solliciteert voor een baan bij ‘bos staatsbeheer’.

Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chateau Martien, eh Chateau Meiland. De kasteelheer eist normaal al aardig wat aandacht op, maar in deze aflevering was het helemaal Martien avant en Martien après. Ah non, pardon! Je m’appelle Monsieur Martinus Meilande! Het alterego van de kasteelheer die we tot voor kort nog gewoon Mart mochten noemen.

Martiens zwarte snor

Want, ja. We kunnen eromheen draaien, maar we zagen Martien ineens van een héél andere kant. ’s Nachts dacht hij dat zijn laatste minuten aangebroken waren en daarom moest hij nu toch echt een afspraak maken bij de dokter. Maar niet zonder een kleine make-over. Want ja, je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Op de dokter. Dus: haal de verf tevoorschijn, die snor móet zwart! Bomen opruimen in de tuin? Een grote poppenkast. Je snor zwart verven voor een doktersbezoekje? Wat een góóóóed idee!

Dat laat dochter Maxime zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Want zij vond ook: “Dan maak je meteen een statement: ‘Niet met mij focken.'” Ik dacht persoonlijk aan een ander statement, maar we moeten door. Door met die verf, want na een paar minuten is-ie daar ineens: Martien 2.0! Martinus Meilande! Monsieur plaksnor! “Zeg eens bolognese”, riep dochter Montana uit. Meer heb ik daar eigenlijk niet aan toe te voegen.