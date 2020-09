‘Chateau Meiland’-blog: “Hij heeft liever een tas, dan een goede conditie”

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: de top 5 leukste uitspraken van Maxime én Expeditie Meiland 2021.

Het moest er maar eens van komen, een hele blog over Maxime. Die arme meid (lees: méééid) heeft het niet makkelijk in de schaduw van haar vader. Alle aandacht gaat naar hem terwijl Max daar echt wel wat meer van zou moeten krijgen. Dus, hierbij, een ode aan Maxime.

(Sorry, er is één ding dat we niet kunnen negeren: Waar. Is. De. Snor. Van. Mar.Tien. Ge.Ble.Ven? Was het zo’n 3 keer wassen en de kleur is verdwenen-verf? Of worden we een klein beetje in het ootje genomen en nemen ze het niet zo nauw met de chronologische volgorde? We gaan maar uit van het eerste. Maar hier kom ik misschien later nog op terug.)

Expeditie Meiland

(O en en en, nog even over de wandeling van de familie door de tuin. Martien Meiland op Expeditie! Martinus Meilande in de survival mode! Hij vindt het helemaal het einde en 30 seconden later doet hij dit ‘nóóóit meer’. Mark my words: dit is een klassieke afleidingsmanoeuvre. Hij vindt het zóóó stom dat ik zeker weet dat we binnen niet al te lange tijd minimaal één Meilandje terugzien op een onbewoond eiland in de Filipijnen. Laat dat dan alsje, alsje, alsjeblieft Martien zijn. Of Erica. Of allebéi.)

(Nu valt het kwartje! Dáárom begint Erica de he-le tijd over dat hardlopen. Ze moeten een beetje in vorm raken voor die zware proeven die hen te wachten staan. “Ben je helemaal van de ratten besnuffeld?”, vroeg Martien. Jááhaa, op dat eiland schijnen inderdaad ’s nachts veel ratten te zijn. Hoe hebben we dit niet eerder kunnen zien!?)

(Dat verklaart ook al die woedeuitbarstingen van de normaal zo kalme – haha – kasteelheer. Onze Mart is gewoon bloednerveus voor zijn deelname die door tante Cor ook nog eens extra lang op zich laat wachten.)

(Maar even, Martien. Als je zo met je teamgenoten een vlot gaat bouwen, dan weet ik niet of je de eilandraad lang zal overleven:

‘“PAK ‘M NOU!!!”

“JE MOET HANDSCHOENEN AAN DOEN!!!”

“WEER TEGEN DIE PUNT!!!”

“RECHT ZETTEN DAT DING!!!”

“WAAROM GA JE NIET OMHOOG!?”

“WAT DOET DIE VROUW HIER!?”

“DUWEN!!!”

“Die man zou wel denken wat zijn dit voor stelletje achterlijken.”

…………………………)

Meer aandacht voor Maxime

Oké. Terug naar Maxime. Zie je, ze moet zo haar best doen om ook maar een beetje aandacht te krijgen. En dat terwijl de mooiste uitspraken elke aflevering weer van Maxime komen. Maar je moet er goed voor luisteren. Mijn top-5 van de laatste aflevering:

1. “Hij heeft liever een tas, dan een goede conditie.” – Eens.

2 .“Wat koop je van conditie dan?” – Eens.

3. “Ik wil ook zo’n ding, zo’n graafmachine.” – Eens.

4. “Het zweet staat in m’n naad.” – Eens. Geintje, geintje. Maar het wordt wel 30 graden vandaag hè, dus je weet maar nooit.

5. “O kijk, een bontjas waar ik in heb lopen klussen.” – Classic Maxime.

Bonuspunten voor:

Wanneer je na 10 minuten nog steeds die knoop niet uit je veter krijgt. #chateauMeiland pic.twitter.com/mpvae9XtME — Ontaal (@ontaal) September 14, 2020

Eneh, het was Maxime die bedacht om van een omgevallen boom een coffee corner te maken hè. Dat kan alleen Maxime. Zonder haar zijn we nergens.

Beeld: Talpa