Chateau Meiland-blog: “De tranen schieten ook in mijn broek, Martien”

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: Martien en Erica gaan terug naar Frankrijk en de toch wat teleurstellende beelden uit Hengelo.

Toen Erica en Martien na 6 weken weer aankwamen bij het chateau in Frankrijk schrokken ze zich een hoedje. Het terrein leek wel een slagveld met grote bulten zand en werkzaamheden die in al die weken waren blijven liggen. “De tranen schieten in mijn broek!” zei Martien. Bij mij ook, Martien.

Die beelden van het chateau herinneren je aan hoe leuk het was met de familie op het chateau. Wijnen, wijnen, wijnen, de half Franse/half Nederlandse gesprekken met Nadège en de werklui, behangen met het nodige gegil en de beelden van de prachtige Franse dorpjes. Niets ten nadele van Hengelo, maar dat is toch ja, eh… anders.

Familie Meiland in Hengelo

“Geen Claire, geen honden, geen Maxime met haar grote smoel”, verzuchtte Martien toen ze onderweg waren naar Frankrijk. Maar juist dat is waar we voor kijken. In Hengelo gaat het toch allemaal wat rustiger. De familie lijkt het bijna allemaal wel onder controle te hebben. Ja, heus! Verbouwingen zijn eerder klaar dan gepland, Claire heeft op de crèche niet de neiging om haar juf te slaan (Maxime’s woorden) en er wordt geld uitgegeven als water (lees: hallo hee, dat Gooische busje van Maxime en de rest van het wagenpark op de oprit mag wat kosten). Er is geen catastrofe te bekennen.