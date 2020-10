‘Chateau Meiland’-blog: verhuizen met de Meilandjes part 7826

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: de grote verhuizing van de familie Meiland (part 7826).

Het moment is daar. Na al die weken inpakken was daar dan eindelijk de beroemde Peter van Tol met zijn grote verhuiswagen. Nadat Martien Meiland de kijkers thuis een paar keer duidelijk had gemaakt dat ze het deze keer helemaal anders aan hadden gepakt (want: ervaring, heel veel ervaring) ging de volgende dag alles de verhuiswagen in.

De verhuizing van de familie Meiland

Dierenkoppen, glijbanen, nieuwe wasmachines, alles ging mee. De kerstdecoratie paste er helaas net niet meer bij (rare keuze, een glijbaan vóór de kerstversiering!? Ging het wel goed met Martien?). Zo’n verhuizing gaat je niet in de koude kleren zitten, zelfs doorgewinterde verhuizers als la familia Meiland niet. Dat zorgde voor een paar opvallende gebeurtenissen:

Al voor de verhuizing echt was begonnen, was er iets geks aan de hand met Martien. Hoorde ik hem nou echt over Erica zeggen: “Wat een fantastische vrouw is dat toch!”? Hoorde ik dat echt goed? Twee minuten later: “Wat is ze toch verschrikkelijk!” O, gelukkig. De oude Martien is er nog. Nee, maar even, ik heb Martien zelden zo positief gezien als tijdens deze verhuizing. “Wat geweldig dat er hondjes bestaan!”, riep hij uit. En als een ware kasteelheer stond hij te wuiven op de laadklep van de verhuiswagen. Iemand is heel blij dat ze Frankrijk gaan verlaten… Montana werd weer opgetrommeld om te komen helpen met de verhuizing. Kort daarvoor was kat mevrouw Jansen overleden en Montana had dus ook nog niet gezien waar ze was begraven. Terwijl ze de plek samen met Maxime bekeek, sloot ze af met de ontroerende woorden: “Nu Bommel en Bijoux nog hé…” Je zou denken dat de familie na zo’n grote verbouwing met best wel heel veel van die grote vrachtwagens op het terrein hun lesje wel geleerd had. Maar nee, pas toen verhuizer Peter (slechts op 1,5 uur afstand) vroeg of ze de takken al weg hadden gehaald boven het pad sloeg de paniek toe en moest dat nog snel geregeld worden. “Ik sta nergens meer van te kijken met jullie”, verkondigde Peter na een paar uur verhuizen met deze hysterische club. Arme Peter… Alsof de ongelukjes nog niet genoeg op de loer lagen, liet Peter Erica een stukje rijden in de vrachtwagen. Peter, weet je het zeker!? Hij heeft haar duidelijk nog nooit zien scheuren over de Franse landweggetjes. Martien probeerde nog heel hard om bij het sluiten van de verhuiswagen een traantje te laten. Maar vijftien seconden nadat hij riep dat hij het zo vreselijk vond, was hij daar ook wel weer overheen. “Doe maar dicht!” En zo werd het hoofdstuk Chateau Marillaux afgesloten. Een gesloten boek. De groeten. Au revoir.

Maaar… we gaan natuurlijk gewoon door in Hengelo. Goed Goan!



Beeld: Talpa