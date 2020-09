‘Chateau Meiland’-blog: “Op de volgende scheiding!”

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: positiviteitsgoeroe Martien, schatzoeken met Maxime en gegil, weer veel gegil.

Na de ellendige persconferentie keken ruim 1,3 miljoen mensen er reikhalzend naar uit om om half 9 te zappen naar Chateau Meiland om éven, heel even te ontsnappen aan al die ellende voor wat positiviteit op het chateau.

Ha-ha-ha. Mij niet bellen, denkt Martien.

Een greep uit de zonnige uitspraken van de kasteelheer:

Schatzoeken met Maxime

Martien ziet het misschien niet zo meer zitten au chateau, maar Maxime had daarentegen wel weer de tijd van haar leven. Want: ze vond weer een geheime gang die haar misschien nu toch echt naar dat oude schilderij of die schat van een paar ton zou kunnen brengen. De eurotekens stonden alweer in haar ogen, maar hoe konden ze er nou achter komen of er iets in die gang te vinden zou zijn? De Meilandjes to the rescue: kleine Claire kan het gat wel in om even te gaan kijken, of anders Bommel met een camera. Gekheid natuurlijk. Met een zelfgeknutseld systeem weet Maxime haar telefoon in het gat te krijgen (Hallo Maxime, wat als die telefoon in dat gat zou vallen!?), maar helaas. Weer niets te vinden. Het had zo “knetterleuk” kunnen zijn!

Martien Meiland op je voicemail

Over knetterleuk gesproken: Martien heeft het chateau in gedachten al achter zich gelaten en zet in Frankrijk alvast de eerste stappen voor de verbouwing van hun nieuwe huis in Hengelo. Stap één: een schilder regelen. Martien is helemaal klaar met al dat schilderen en behangen en gaat het in Nederland anders aanpakken. De muren in zijn huis laat hij door een schilder oranje verven. Maar een telefoontje van “Martien Meiland van Chateau Meiland in Frankrijk” vertrouwde de schilder niet, dus hij controleerde met een ander nummer nog even of hij echt de beroemde Martien aan de lijn had. Je lacht je toch ook kapot als je ineens Martien Meiland met zo’n bericht op je voicemail hebt staan. De aannemer zag het ook wel zitten om te verbouwen met de familie Meiland. Voor wijnen met de familie Meiland zou hij zelfs wel op de fiets komen. Nu dat dansje nog… 😉

Bouwvakker naar mijn hart!

“Ik kom om 13.00”

“Ow top, dan is het bij ons wijntijd” “Super, dan kom ik op de fiets!!”🤣#chateaumeiland — Patricia Pos (@Patries1805) September 28, 2020

Gillen, gillen, gillen

Mondkapjes of niet, de familie Meiland had wat te vieren en ging daarom voor een feestelijke lunch naar de stad. Op de weg daar naartoe gebeurde er al veel: gillen omdat ze de mondkapjes waren vergeten, gillen omdat ze een flesje voor Claire van de ene naar de andere rijdende (!) auto over moesten geven (“Clairtje gaat voor alles”) en weer gillen om de klotsende oksels die dat opleverde. Dat ze wat te vieren hadden, waren Erica en Martien zelf ook even vergeten. Na 35 jaar huwelijk (incl. 2 scheidingen) houd je het ook allemaal niet meer bij. Maar elke reden voor bubbels is een goede reden, dus die fles ging open. “Op de volgende scheiding!”, proostte Maxime. Maar dat vond zelfs zij eigenlijk niet zo gezellig klinken.

Koken met Martien (en Nadège)

Om het feest compleet te maken, had Nadège alvast een maaltijd klaargezet waar Martien vervolgens de eer mee kon opstrijken. “Ik wil dat zij helemaal gaan gillen als ik het aluminiumfolie eraf haal”, wenste Martien. Wat hij kreeg van Erica toen hij de gevulde tomaten onthulde: “Wij zijn niet van het gillen, wij zeggen gewoon oooh wat lekker!” Pas maar op dat Martien niet samen met Montana en Dirk retour gaat.

