‘Chateau Meiland’-blog: “De Meilandjes zonder wijnen, wijnen, wijnen? Mij niet bellen”

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: er komen steeds meer verhuisdozen in de gangen van het chateau te staan. Het einde komt nu toch echt in zicht, maar daar is het eigenlijk nog veel te vroeg voor.

Als ze het in het chateau hebben over ‘de puntjes op de i’ dan weet je dat het einde echt bijna in zicht is. Dat zijn dan gelukkig nog wel 439 puntjes op de i, maar toch. De dozen worden al ingepakt – en weer 22 keer uitgepakt om een verloren wc-pot (ja, echt gebeurd) te vinden – Martien barst in tranen uit bij de stem van zijn oude vertrouwde lampenkapman in Nederland en er wordt geproost op een gerestyled washok.

Advertentie

Maar phoeh, gelukkig. De wijnglazen staan nog in de kast. Als ze díe inpakken, dan weet je pas echt dat het erop zit.

Verhuiswagen au chateau

“Net doen of je gek bent”, is het levensmotto van Martien. Dat doen we dus maar. We denken er nog even niet aan dat de verhuiswagen zeer binnenkort aan komt rijden au chateau en negeren dat we dat toch echt al in het voorstukje voor de volgende aflevering van Chateau Meiland zagen en hebben het er al helemaal niet over dat Martien inmiddels meer bezig is met het inrichten van de verhuisdozen in plaats van het behangen van de muren van het chateau. Net doen of je gek bent, net doen of je gek bent.