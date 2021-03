Kijkers ‘Chateau Meiland’ liggen dubbel om karaokefragment

De verhalen in All you need is love zorgen normaal gesproken voor tranen bij de kijkers, maar deze keer waren ze vooral onder de indruk van het gastoptreden. Niemand minder dan Di-rect bracht een bezoekje aan de studio van Dr. Love Robert ten Brink.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

In de nieuwe aflevering draaide het onder anderen om Sander en Bianca. Sanders dochter Amber had een verdrietige oproep gedaan: het koppel is in de coronatijd uit elkaar gegroeid en daar hebben beiden verdriet van. Haar vader verloor zijn beide ouders kort na elkaar en de afstand tussen Sander en Bianca hielp daarbij ook niet mee. Hij woont namelijk in Lelystad en zij in Heiloo. “Ik vind het zelf heel jammer en ik zag ook dat hij ermee zat, dus ik dacht: ik schrijf jullie een brief om het te proberen”, vertelt Amber aan Robert ten Brink.

Breuk

Als Sander erbij wordt gehaald is te zien dat hij veel verdriet heeft van de breuk. “Na het overlijden van mijn moeder crashte de relatie en was Bianca van mening dat het zo niet langer kon. Daar had ze in zekere zin ook wel gelijk in. Ook al wilde ik dat niet horen”, legt hij uit.