Wat góéééd: Chateau Meiland komt met Kerst terug op de buis

Het lijkt wel een kerstcadeautje voor alle fans: Chateau Meiland komt met Kerst terug op televisie met een paar speciale kerstafleveringen.

Dat betekent dat alle fans hun favoriete programma dus niet heel lang hoeven te missen.

Kerst

Over 2 maanden zijn de Meilandjes dus weer terug op de buis. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Martien en zijn gezin precies gaan doen op de zender in de periode met Kerst. Details over het programma worden later door SBS bekendgemaakt.

Miljoen kijkers

Maandagavond wordt de laatste aflevering van het tweede seizoen van het populaire programma Chateau Meiland uitgezonden. Het programma won dit jaar de Gouden Televizierring en trekt wekelijks ruim een miljoen kijkers. Het programma gaat over een gezin in Frankrijk dat een chateau runt.

Bron: ANP. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers