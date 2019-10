Preview volgende aflevering 'Chateau Meiland' laat zien op wat voor mannen Martien valt

We zagen in het eerste seizoen van Chateau Meiland hoe Martien en Erica voor de derde keer met elkaar trouwden. Hun seksuele relatie is wel voorbij omdat Martien op mannen valt.

Zowel Erica als Martien gaven eerder aan geen andere partner ernaast te hebben, maar hier wel voor open te staan. Toch zagen we tot nu toe tijdens het eerste en tweede seizoen nog geen potentiële partners voor hen voorbij komen. Daar komt in de aflevering van 28 oktober verandering in.

Zeg moet je luisteren…

Er komt namelijk een fotograaf langs die Martien wel ziet zitten. Tijdens het fotograferen van het chateau zegt Martien tegen de camera: “Wat een leuke man. Helemaal warm kreeg ik het van hem.” Hij besluit toenadering te zoeken door een drankje aan te bieden. Eerst in het Nederlands, maar na een wazige blik van de fotograaf stelt Martien toch een ‘vin blanc’ voor. “Ik vind dit een hele leuke man. Hij heeft hele prachtige ogen en hele mooie wimpers”, zegt hij.

Maar dan ziet Martien iets waar hij wel erg op afknapt… Einde romance?

En dan?

Volgens zijn dochter Maxime, die al vanaf haar vierde wist dat haar vader op mannen valt, wil Martien niet echt iets beginnen met een man. Dat vertelde ze tijdens de Gossip-video van Anna Nooshin. “Hij vindt mannen wel leuk om naar te kijken, maar toch denkt hij: Wat moet ik ermee?”

Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers