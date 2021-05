Kijkers ‘Chateau Meiland’ hebben kritiek op Maxime die wil trouwen: “Waarom nu al?”

Kan jij niet wachten tot we weer op vakantie naar het buitenland mogen? Nog even geduld! Minister Hugo de Jonge laat weten dat het kabinet volgende week duidelijkheid geeft over de zomervakantie.

Het kabinet zou eigenlijk deze week komen met een reisadvies voor de zomervakantie, maar dit wordt een week uitgesteld. Naar verwachting komt er volgende week dinsdag weer een persconferentie.

Op dit moment is het reisadvies voor de hele wereld al een aantal maanden negatief. Of we in de zomer op vakantie mogen naar het buitenland en naar welke landen dan, dat is nog maar de vraag. Veel Nederlanders kunnen niet wachten om te boeken. Gelukkig geeft het kabinet volgende week duidelijkheid.

Nog even wachten…

Dat liet minister Hugo de Jonge maandag weten na een overleg over de coronamaatregelen. “We hebben gedacht de hele besluitvorming op te schuiven naar volgende week, ook over vakanties”, vertelt hij. Hij adviseert dan ook om even te wachten met het boeken van je vakantie tot volgende week dinsdag: “Het is zeker goed om alvast op allerlei sites te kijken. Zoek je camping alvast uit, zou ik zeggen. Maar daadwerkelijk boeken, het is toch verstandig even het reisadvies af te wachten. Dat geven we dinsdag.”

Beslissing uitgesteld

Het kabinet zou deze week, naast het reisadvies, ook met mogelijke versoepelingen komen, maar ook die beslissing werd uitgesteld omdat de druk op de ziekenhuizen te hoog is. Aanstaand weekend overlegt het kabinet weer in het Catshuis over de coronamaatregelen.

Bron: Metronieuws. Beeld: Getty Images.