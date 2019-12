Héél goed nieuws voor alle fans van 'Chateau Meiland'

Premium

Twee jaar geleden werd Lotte van der Zee (20) verkozen tot mooiste tiener van de wereld. In februari overleed ze plotseling aan een hartstilstand. Haar moeder Eugeniek (50) kan het nog steeds niet bevatten.

“Ze lag er zo mooi bij. Met haar lange, blonde haren. Gekleed in het zwarte pak met gouden sterren dat ze had uitgezocht voor haar twintigste verjaardag. Nog even knap als altijd. Alleen was ze er niet meer. Lottes overlijden was overal in het nieuws, haar foto stond