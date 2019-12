Wijnen! 'Chateau Meiland' krijgt ook een Oud en Nieuw-special

De familie Meiland krijgt niet alleen speciale kerstafleveringen, ook krijgen de tv-sterren een extra eenmalige special tijdens Oud en Nieuw.

In de oudjaarsuitzending Wat goééééd! Het beste van Chateau Meiland, blikken bekende Nederlanders, zoals Patty Brard en Gerard Ekdom, terug op hun favoriete momenten uit het programma. Dat heeft de woordvoerder van de familie laten weten.

Kerstavond

Dat betekent dat we op 16, 17, 23 en 24 én 30 december de Meilandjes op de buis kunnen zien. Maar er is meer leuk nieuws: op kerstavond staat zelfs een dubbele aflevering gepland. Het lijkt er dus op dat SBS6 tijdens de feestmaand behoorlijk in het teken van de familie zal staan. Gezellig!

Kerst op Chateau Meiland

Maar eerst krijgen we nog de aanloop naar Kerst te zien in Kerst op Chateau Meiland. Want we hoeven het je vast niet te vertellen, maar met Kerst wordt er behoorlijk uitgepakt bij de familie Meiland. Ze organiseren een groot kerstdiner, ze stomen henzelf helemaal feestklaar, en om dan nog maar niet te beginnen over de versiering ‘met al dat leuke goud.’

Welverdiende vakantie

Momenteel geniet de familie nog van een vakantie op het zonnig Tenerife. Maxime houdt ons deze vakantie via haar Instagram Stories op de hoogte van alle bezigheden: zo genieten ze niet alleen van het eten drinken en de zon, maar is er ook plaats voor een spannende Jeep-safari. En hoe leuk is het dat werkneemster en grote vriendin Nadège ook mee is?

Dit bericht bekijken op Instagram Een heerlijke vacation foto! Een bericht gedeeld door Martien Meiland (@martienmeiland) op 1 Dec 2019 om 12:06 (PST)

Kirsten Schilder is gek op de feestdagen en vlogt haar voorbereidingen voor Libelle TV. Zo laat ze zien hoe het eraan toe gaat op de kerstshoot:

