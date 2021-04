Wat een catastrofe: kijkers ‘Chateau Meiland’ in een deuk om overstroming

De burgemeesters van grote steden die hebben opgeroepen om de terrassen te heropenen, krijgen bijval uit onverwachte hoek. Meerdere ziekenhuizen sluiten zich bij deze oproep aan.

De burgemeesters deden deze oproep nadat bekend werd gemaakt dat het kabinet de versoepelingen van de coronamaatregelen uitstelt. Het heropenen van de terrassen is één van deze versoepelingen die tenminste tot 28 april niet wordt doorgevoerd.

De bestuursvoorzitter van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis Maurice van den Bosch liet al weten dat hij de burgemeesters steunt. Nu laat ook lid van de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra (UMC) Mark Kramer weten dat hij achter het dringende verzoek om de buitenruimten gereguleerd te heropenen staat.

Beter op het terras dan in het park

Kramer laat weten: “In de grote parken zitten mensen nu dicht op elkaar. Het is beter om de terrassen weer te openen, mits gemeenten goed letten op de handhaving van de coronamaatregelen. Ik geef de burgemeesters gelijk. Nu is de drukte niet te reguleren.”

Elkaar ontmoeten is nodig

Het Medisch Spectrum Twente in Enschede staat ook achter het openen van de terrassen. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt hierover: “De zorg is belangrijk, maar niet de enige factor waar de regering rekening mee moet houden. Mensen hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Het is beter als dat op een veilige, gecontroleerde manier kan.”

Tegengeluid

De ziekenhuizen die hier lijnrecht tegenover staan en vinden dat het kabinet er wel goed aan doet om de versoepelingen uit te stellen, laten ook van zich horen. Zo laat Ad Melkert, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, weten dat het kabinet er volgens hem verstandig aan doet om de terrassen nog niet te openen. Hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss deelt die mening: “Is het niet voldoende dat elke dag tientallen mensen overlijden aan Covid? Er is massale schade en door bij elkaar te komen maken we het erger. Dat terwijl we bijna aan het einde van de derde golf zijn. Wanneer we nu gaan versoepelen, gaat de crisis erger worden en langer duren. We zijn er bijna, dus nu nog even volhouden.”

Bron: Radar. Beeld: Getty Images