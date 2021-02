We hebben Martien, Erica, Maxime en Claire even moeten missen, maar over een paar weken is Chateau Meiland eindelijk weer terug op televisie. Helaas zonder Franse momenten, maar toch staat er in dit seizoen weer genoeg te gebeuren voor twee (!) afleveringen per week.

Het vorige seizoen van Chateau Meiland eindigde met de verhuizing van de familie Meiland naar Hengelo. Maar in het nieuwe seizoen worden de dozen alweer gepakt en wordt er opnieuw gezocht naar een optrekje. Het bestemmingsplan van hun huidige huis blijkt namelijk niet in orde te zijn, waardoor ze er niet met zijn allen in aparte woningen op het terrein kunnen blijven wonen. Dus, inpakken maar weer.

