‘Chateau Meiland’ wordt binnenkort vervangen door déze realityshow

Voor trouwe kijkers van Chateau Meiland zal het de komende tijd even wennen zijn. Stond de maandagavond op SBS standaard in het teken van ‘Wijnen, wijnen wijnen!’ is dat nu niet meer het geval. SBS heeft er namelijk voor gekozen om een andere realityshow op het oude tijdstip van Chateau Meiland te gaan uitzenden.

Vanaf 4 januari zal het tweede seizoen van de realityshow Familie Gillis: Massa is Kassa worden uitgezonden.

Kerstspecial Chateau Meiland

Afgelopen week was de (voorlopig) laatste aflevering van Chateau Meiland te zien, maar gelukkig hoeven fans niet lang te treuren met de kerst kunnen we namelijk weer genieten van de Meilandjes met een zogeheten ‘kerstspecial’ die uit vier afleveringen bestaat. Wat de Meilandjes in het nieuwe jaar gaan doen, is echter nog niet duidelijk. Er is namelijk geen nieuw seizoen aangekondigd. SBS vult het gat op maandagavond momenteel met 100 jaar jong en Alle hens aan dek, maar deze programma’s halen bij lange na niet de kijkcijfers van Chateau Meiland.