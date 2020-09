Kijkers ‘Chateau Meiland’ ontroerd door het weerzien met Nadège

Ondanks dat we nu maar liefst twee keer per week kunnen kijken naar Chateau Meiland, genieten de kijkers nog altijd van de wilde avonturen die deze familie meemaakt. Deze week waren de kijkers vooral ontroerd door het weerzien met oud-huishoudster Nadège.

Of het nu gaat om het reinigen van een groot kleed met de hogedrukspuit, of het laten verdrinken van de drone. Bij deze familie gebeurt er altijd weer iets.

Weerzien Nadège

Hoewel er al eerder bekend was dat de Meilandjes ruzie zouden hebben met Nadège, is daar nog niets van te zien in deze aflevering. Martien belt met de oud-huishoudster om te horen hoe het met haar gaat. Hij heeft het duidelijk met haar te doen, want ‘ze zit maar op dat appartementje’. En daarom besluit hij met haar af te spreken, wel met twee meter afstand natuurlijk.