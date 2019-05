Eerste aflevering 'Chateau Meiland' over 'Ik vertrek'-koppel Martien en Erica groot succes

Het nieuwe televisieprogramma Chateau Meiland van SBS6 is na de eerste aflevering al een groot succes. Een half miljoen mensen keek maandagavond naar de nieuwe realityserie over voormalig Ik vertrek-koppel Martien en Erica.

In Ik vertrek werden Martien en zijn partner Erica gevolgd tijdens hun emigratie naar Frankrijk. Maar in plaats van hun verhuizing, was de geaardheid van Martien het gesprek van de dag.

Ik vertrek

Martien en Erica waren al jarenlang samen en hebben twee dochters, Maxime en Montana. Destijds riep de aflevering van Ik vertrek veel emoties op bij kijkers, aangezien er volop gespeculeerd werd over de relatie van het koppel. Niemand geloofde namelijk dat Martien níet op mannen zou vallen.

Uit de kast

Inmiddels is Martien uit de kast, maar zijn hij en Erica alsnog samen naar het Franse stadje Limoges vertrokken, samen met hun dochter Maxime met haar anderhalf jaar oude baby Claire en huisvriendin Caroline. In Frankrijk proberen ze een Frans kasteel om te toveren tot een luxe bed and breakfast met 5 slaapkamers, een zwembad én een trouwlocatie.

Chateau Meiland

Dit proces wordt gevolgd in het nieuwe programma Chateau Meiland. De eerste aflevering zorgde voor heel wat hilariteit bij de kijkers, en er werd dan ook volop over gepraat op Twitter. Vooral Martiens excentrieke karakter viel goed in de smaak.

Omgggg echt om te gieeeeren dit programma. Ik weet dit gezin nog van Ik Vertrek. M’n moeder en ik hadden diréct door dat die man op mannen viel maar zat nog vol in z’n getrouwde gezinsleven met twee puber kinderen. Nu, uit de kast, begint de fam een chateau… #ChateauMeiland — Brenn (@Brennyy_x) 20 mei 2019

Alles zit tegen en nou is ook nog eens haar telefoon bijna leeg… Zijn reactie is weer zo heerlijk! ❤ #gottoloveMartien #ChateauMeiland pic.twitter.com/S80vNZ7AWX — Selma van Dijk (@SelmaHVNL) 20 mei 2019

Lekker verfrissend ook, waarom met een hoop ruzie uit elkaar gaan als je ook gezellig vol liefde samen kunt leven? #ChateauMeiland — Wieke Heikoop (@wheikoop) 20 mei 2019

Bron: RTL Boulevard, Twitter. Beeld: Talpa