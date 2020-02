Chateau Meilands Caroline: 'Mijn kinderen konden niet meer naar me kijken'

Caroline van Eeden begon vorig jaar aan het avontuur ‘Chateau Meiland’. In het Franse kasteel ontdekte ze echter dat ze steeds ongelukkiger werd. Ze pakte haar biezen voor een nieuw avontuur in Nederland: een eigen kledingzaak.

Die kledingzaak, ‘Modetheater by Caroline’, is inmiddels geopend. “Het voelt nog steeds gek om mijn naam op zo’n groot bord bij mijn eigen boetiek te staan”, vertelt ze in een interview met Vrouw. Na haar Chateau Meiland-avontuur moest ze flink bijkomen, maar inmiddels is ze er weer. “Mijn droom komt uit. Ik heb er zin in.”

Veranderen

Dat neemt niet weg dat ze enorm worstelde met het besluit te vertrekken. Caroline’s omgeving had al veel eerder in de gaten dat het niet goed met haar ging. “Mensen die mij kenden, zagen mij veranderen. Mijn kinderen vonden het zelfs zó erg, dat ze niet eens meer naar het programma keken.”

Schuldgevoel

Teruggaan bleek het juiste besluit, maar dat maakte het schuldgevoel niet minder. “Vooral tegenover Martien voelde ik me schuldig. We hadden het al die maanden samen gedaan en nu stond hij er ineens alleen voor. Ik had het gevoel dat ik hem in de steek liet. Dat gevoel heb ik nog weleens.”

Geen negatieve gevoelens

Caroline benadrukt dat er absoluut geen wrok of negatieve gevoelens tussen hen zijn. “Soms lijkt het wel alsof mensen willen dat ik me negatief uitlaat over de familie, maar waarom zou ik? Ze hebben mij altijd als familie behandeld en ik vond het een eer om dit avontuur met hen aan te gaan.”

Bron: Vrouw. Beeld: Brunopress