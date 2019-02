Chazia Mourali reageert op doorstart 'De Zwakste Schakel' met Bridget Maasland

De populaire kennisquiz De Zwakste Schakel keert binnenkort terug op de buis. Voormalig presentatrice Chazia Mourali (55) reageert op het nieuws dat Bridget Maasland haar taak in het nieuwe seizoen zal gaan overnemen.

Chazia presenteerde van 2001 tot 2004 deze quiz en geeft aan het AD toe dat ze baalt dat RTL haar niet opnieuw heeft benaderd voor de doorstart van het tv-programma. Gisteren werd namelijk bekend dat Bridget Maasland in het nieuwe seizoen in haar voetsporen zal gaan treden.

Uitdaging

Chazia voelt zich niet gepasseerd door RTL 4, maar vindt het vooral heel jammer dat RTL haar niet opnieuw heeft gevraagd. Dat betekent niet dat ze het Bridget niet gunt. “Het is een geweldig format. Ik feliciteer Bridget en ga beslist kijken”, vertelt ze. Maar volgens Chazia wordt het wel een uitdaging voor de blondine. “Het is aan haar om zowel het oude publiek vast te houden als een nieuw publiek te winnen.”

Met een knipoog

In De Zwakste Schakel strijden negen kandidaten om een prijzenpot van maximaal 10.000 euro. Het programma staat bekend om de nogal bitchy presentatiestijl, die perfect was weggelegd voor de strenge, roodharige Chazia. “Het was een quiz vol sarcasme, ironie en een knipoog”, legt Chazia uit. “Ik denk dat mensen heftiger reageren op vrouwen die afwijken van de norm en het nette vrouwenbeeld. Helemaal in een uitvergrote rol die ik toen vertolkte.”

Oefenen

De vraag is natuurlijk of Bridget Maasland (44) deze presentatiestijl kan evenaren. “Het wordt een creatieve uitdaging voor haar”, zegt Chazia. Op Instagram liet Bridget in een filmpje al zien dat ze hard aan het oefenen is. Wij zijn benieuwd! Wanneer het nieuwe seizoen van De Zwakste Schakel op televisie te zien zal zijn is nog niet bekend.

Bron: AD. Beeld: ANP