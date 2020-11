Begin dit jaar vertelde Chermaine Leysner (39) in een interview met Libelle hoe zij onterecht slachtoffer is geworden van de kindertoeslagaffaire. De verhoren voor deze zaak zijn in volle gang. Hoe is dat voor Chermaine?

Hoe heeft de kindertoeslagaffaire zo uit de hand kunnen lopen en wie wist wat? Verschillende ambtenaren van de Belastingdienst en ministers werden en worden de komende tijd verhoord om antwoord te krijgen op die vragen. Chermaine, moeder van 3 kinderen, is een van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire en kreeg 9 jaar geleden het bericht dat ze ongeveer €96.000 terug moet betalen. Ze bouwde daardoor een schuld op en doordat andere toeslagen ook werden stopgezet, kon ze nauwelijks haar vaste lasten nog betalen. Haar relatie strandde en de financiële problemen stapelden zich op. Een jarenlange strijd volgde, waar tot op de dag van vandaag nog geen einde aan is gekomen.

“Het is een zenuwslopende periode”, vertelt Chermaine. “Ik heb een aantal van de verhoren gevolgd, maar dat werd me teveel. Ik kan er nu even niet meer naar kijken, het brengt zo veel emoties naar boven. Er is deze gezinnen zoveel leed aangedaan. Dat nu blijkt dat het echt al jaren bekend was dat er fouten zijn gemaakt, is hard. Ze wijzen allemaal met de vinger naar elkaar, er is niemand die de verantwoordelijk neemt en zegt: ‘We hebben een fout gemaakt en we gaan het herstellen’. Ik vind het heel erg dat er mensen zijn die dit een ander aan kunnen doen.”

Compensatie

“Ik heb nog steeds niet het volledige bedrag teruggekregen. We hebben in het afgelopen jaar wel wat stappen gezet. Ik heb inmiddels een contactpersoon en er wordt gewerkt aan mijn dossier. Ik zit bij de eerste groep ouders, die willen ze dit jaar afgerond hebben. Maar elke dag is er een teveel. Wat de compensatie precies gaat zijn, is ook nog niet duidelijk voor mij en vele ouders. Eerlijk gezegd ben ik het vertrouwen wel kwijt na zoveel valse beloftes. Ik denk nu: als het gebeurt, gebeurt het en anders niet. Dan komt die klap ook niet zo hard aan. Het geld kan toch niet goedmaken wat ik in al die jaren heb meegemaakt, dat is niet meer recht te trekken. Met de eenmalige toeslag van €750 kan ik gelukkig wat extra’s doen voor mijn kinderen met kerst: cadeautjes kopen en lekker eten. Weer een beetje terug naar het normale leven. Samen met de SP en andere ouders organiseren we ook dit jaar weer een kerstactie om de kinderen uit de getroffen gezinnen een fijne en onbezorgde kerst te kunnen geven.”

Slachtofferhulp voor gedupeerden

Gedupeerden kunnen sinds deze week ook hulp krijgen van Slachtofferhulp. Daar is Chermaine nog niet voor benaderd: “Ik probeer nu veel tijd en energie in mezelf te steken om dit te kunnen verwerken. Ik weet nog niet of ik daar hulp bij nodig heb. Dat het de afgelopen jaren best veel is geweest, merk ik nu het einde in zicht komt pas echt. Ik heb zelf een hoop te herstellen, daar moet ik nu nog mee aan de slag.”

Op de website van de kerstactie kun je een donatie doen om een fijne en onbezorgde kerst voor deze gezinnen mogelijk te maken.

Fotografie: Esmée Franken. Haar, make-up en styling: Ronald Huisinga. M.M.V.: Sisters Point, Etro.