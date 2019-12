Chidera (24) roept vrouwen op: "Omarm je hangborsten"

Zeker als je een grote(re) cupmaat hebt, weet je: de kans dat je borsten hun hele leven lang fier rechtop blijven staan, is klein. Of zeg gerust: nihil. Chidera Eggerue (24) zat lang in over haar ‘hangborsten’, tot ze opeens het licht zag en zich afvroeg waar ze in vredesnaam mee bezig is.

Chidera droomde al op jonge leeftijd van een borstlift. ”Ik merkte dat hoeveel bh’s ik ook probeerde, ik maar niet leek op de vrouwen die ik op posters en Instagram voorbij zag komen. Daardoor werd ik onzeker, het voelde alsof mijn lichaam verkeerd was.” Toch kwam ze tot inkeer. “Ik was veel te jong om teleurgesteld te zijn in mijn lichaam.”

Zonder bh de deur uit

Dat besef was zo’n opluchting, dat ze ook andere vrouwen die onzeker zijn over hun borsten wat meer zelfvertrouwen gunt. Ze riep iedere vrouw op om zonder bh de deur uit te gaan. ”In eerste instantie kreeg ik daar negatieve reacties op. Mijn borsten zouden te veel hangen om zonder bh de straat op te gaan. Het zou zelfs onfatsoenlijk zijn. Ik besloot die signalen te negeren en voor mijn eigen waarheid te kiezen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Our gummy smile queen! #SAGGYBOOBSMATTER Een bericht gedeeld door Chidera Eggerue (@theslumflower) op 25 Jul 2019 om 4:15 (PDT)

Saggy boobs movement

Integendeel: het maakte Chidera nog gemotiveerder. Ze begon de ‘saggy boobs movement’. “Want iedere vrouw, met ieder lichaam, mag hangborsten hebben.” Het bleek een schot in de roos. Chidera siert covers van tijdschriften, kreeg meer dan 250.000 volgers op Instagram én schreef het boek What a time to be alone.

Met haar beweging wil ze vrouwen die wel voor een borstlift gaan niet bekritiseren. “Maar op jonge leeftijd is zoiets een enorme beslissing. Van jezelf leren houden is een goedkopere beslissing dan dat.”

Dit bericht bekijken op Instagram you ain’t scared to eat alone when u a WINNER Een bericht gedeeld door Chidera Eggerue (@theslumflower) op 23 Jul 2019 om 9:54 (PDT)

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Instagram