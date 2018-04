Bijzonder: baby wordt 4 jaar na de dood van zijn ouders geboren

Dankzij ivf is er in China een wel heel bijzondere baby geboren. Elke baby is natuurlijk bijzonder, maar de ouders van deze baby zijn vier jaar geleden al overleden.

De Chinese Shen Die en Liu Xi waren twee jaar getrouwd toen ze het traject voor ivf in gingen. De embryo’s waren met succes bevrucht, maar vijf dagen voordat ze bij de vrouw zouden worden ingebracht, stierf het koppel bij een auto-ongeluk.

Voogdijschap

Het lag voor ze klaar, hun grote, kleine wonder. Wat zou er nu met de vier ingevroren embryo’s gebeuren? De ouders van Shen en Liu lieten niks aan het lot over. Jarenlang streden ze om het voogdijschap over de embryo’s, waarvan zij tenslotte de opa’s en oma’s van zouden worden. Eindelijk kregen ze die dan, in januari 2017. De volgende stap was een draagmoeder vinden. Met succes.

Ogen van zijn moeder

En zo geschiedde dat afgelopen december het kindje van Shen en Liu werd geboren via een draagmoeder. Een jongetje, genaamd Tiantian. De grootouders ontmoetten hun kleinkind – zonder dat hun kind daar zelf bij was. “Zijn ogen lijken op die van mijn dochter”, vertelt Liu’s moeder aan Chinese media. “Maar over het algemeen lijkt hij meer op zijn vader.”

De waarheid

De opa’s en oma’s vertoefden op een roze wolk, maar moesten wel bewijzen dat ze inderdaad de grootouders van Tiantian zijn middels dna-testen. Ook denken ze al over de toekomst. Want hij zal toch ooit te weten moeten komen dat hij zonder zijn ouders op de wereld is gezet. Totdat Tiantian oud genoeg is, zullen de grootouders hem vertellen dat zijn ouders in het buitenland wonen, zo zegt een van de opa’s tegen Chinese media. Zorgen voor morgen. Dat het ventje maar een prachtig leven tegemoet gaat!

Baby op komst of op zoek naar een kraamcadeautje?

Presentatrice en actrice Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden en vlogt hierover voor Libelle TV: