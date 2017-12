Brr, wat een nachtmerrie. Een Britse chirurg heeft bekend dat hij bij twee patiënten zijn initialen in hun lever heeft gebrand tijdens een orgaantransplantatie.

De chirurg gebruikte een coagulator: een apparaat dat in de operatiekamer wordt gebruikt om bloedvaten mee dicht te schroeien.

Ontdekt

Een van de patiënten had in augustus 2013 een levertransplantatie ondergaan in het Queen Elizabeth-ziekenhuis in Birmingham, maar moest opnieuw onder het mes. Tijdens de tweede operatie zagen artsen de initialen ‘SB’ op haar lever, de eerste letters van Simon Bramhall, de 53-jarige arts die haar eerder opereerde.

Simon Bramhall: Surgeon who marked his initials on two patients’ livers admits assault by beating pic.twitter.com/w37VK1RzO4 — Omer- StartUp (@talkwithomer) December 14, 2017

Stempels

Gelukkig voor de slachtoffers zeggen experts dat het brandmerk niet voor blijvende schade zal zorgen bij de patiënten, en na een tijd zal genezen.

Mishandeling

Er zijn momenteel twee aanklachten wegens mishandeling tegen Bramhall ingediend. Hij beweert dat hij geen andere slachtoffers heeft gemaakt. De arts is ontslagen bij het ziekenhuis. Op 12 januari doe de rechter uitspraak over deze bizarre zaak.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: nos.nl. Beeld: iStock