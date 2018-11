Chirurg schrijft boos bericht: 'Eerste vuurwerkslachtoffer al in november'

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kwam er dit weekend een vuurwerkslachtoffer binnen. Chirurg Paul van Zuijlen hielp de ongelukkige persoon.

Hij is niet blij. Dat zoiets in november al gebeurt, is volgens hem ongelooflijk.

Op Twitter zegt de arts: “Lieve mensen, het is 4 november en nacht. Zojuist heb ik alweer het eerste vuurwerkslachtoffer geopereerd. Je zou denken dat dit allemaal toch te voorkomen zou moeten zijn maar daar vergis ik dus kennelijk in…” De toon van de chirurg is duidelijk. Wat er precies is gebeurd met het slachtoffer, laat hij niet weten. Iemand reageert op Paul met de woorden: ‘Je eerste van dit jaar en niet je laatste… Het is sneu’.

De meeste mensen die het bericht van Paul op Twitter hebben gezien zijn het erover eens: laat dat hele vuurwerk nu maar eens afgelopen zijn. Volgens de Rijksoverheid mag je in Nederland alleen vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Je kunt een boete van honderd euro krijgen als je je niet aan deze tijden houdt.

In Haarlem is er dit weekend een jongen zwaargewond geraakt aan zijn hand door het afsteken van illegale nitraten. Of dit te maken heeft met het bericht Paul, is niet bekend. “Het is jammer dat het eerst mis moet gaan voordat er beseft wordt hoe gevaarlijk illegaal vuurwerk is. De jongeren waren allemaal erg ontdaan door het ernstige letsel wat hun vriend opgelopen had”, zo meldt de lokale politie in een Facebookpost.

Bron: Telegraaf. Beeld: iStock