Ik probeerde de chocoladezoenen van 'Heel Holland Bakt' na te bakken - dít is het resultaat

Op tv ziet het er altijd zo simpel uit, maar dat bakken is nog helemaal niet zo’n eenvoudig klusje. Libelle’s Chanan probeerde de technische opdracht van de vorige aflevering van ‘Heel Holland Bakt’ na te bakken. En dat zag er zó uit.

Ik schrok al een klein beetje toen ik de ingrediëntenlijst zag van de chocoladezoenen uit Heel Holland Bakt, maar ik moest het toch gaan proberen. Ik ging naar de supermarkt om alles van het lijstje in te slaan (wat ook al een hele uitdaging was), trok een schort aan en het bakken kon beginnen. Klein lichtpuntje: bij het recept stond ook een handige instructievideo van Robért. Kijk, dat maakt het allemaal wat makkelijker. Dacht ik. In de video kun je zien wat ik er van bakte.



