Conchita Wurst onthult noodgedwongen groot geheim

In 2014 werd zangeres Conchita Wurst wereldberoemd toen ze het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk won. Het was een tijd stil rondom de zangeres, maar nu moet ze noodgedwongen heftig nieuws de wereld in brengen.

De Oostenrijkse zangeres maakte gisteren op Instagram bekend dat ze hiv heeft. Dat moest ze gedwongen bekend maken omdat haar ex-vriend dreigde om het bekend te maken als zij het niet zou doen. “Vandaag bevrijd ik me van het zwaard van Damocles: ik ben al jaren hiv-positief”, schrijft de zangeres in het bericht. “Dit is eigenlijk niet relevant voor de buitenwereld, maar ik geef niemand meer het recht me bang te maken en mijn leven te beïnvloeden.”

Behandeling

Volgens Conchita zijn haar familie en vrienden al een hele tijd op de hoogte van haar diagnose. Ze krijgt veel steun van de mensen die dichtbij haar staan. Ook zegt ze onder behandeling te zijn en dat de waarden in haar bloed al jaren zo laag zijn dat ze het virus niet meer zou kunnen overdragen.

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: ANP.