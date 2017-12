Britse zanger Chris Rea onwel geworden tijdens concert

De Britse zanger Chris Rea (66) is zaterdagavond bij een concert in Oxford in elkaar gezakt op het podium. Na 45 minuten te hebben gespeeld zakte hij volgens de bezoekers in elkaar.

De zanger die wereldberoemd werd met zijn kerstnummer ‘Driving Home For Christmas’ viel op de grond en begon hevig te schudden. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de lokale hulpdiensten zou zijn toestand stabiel zijn.

Gezondheidsproblemen

Chris Rea kampt de laatste jaren met allerlei gezondheidsproblemen. In 2000 werd er alvleesklierkanker bij de zanger vastgesteld, wat hij overwon. Vorig jaar kreeg de zanger een beroerte en ook zou hij aan diabetes lijden.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Brunopress.