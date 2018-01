Chris Zegers wordt middenin 'Moltalk' ten huwelijk gevraagd

Presentator Chris Zegers is, samen met Margriet van der Linden, gezicht van Moltalk, waarin nagepraat wordt over ‘Wie is de mol?’. Gisteravond zagen bijna 900.000 kijkers hoe hij ineens ten huwelijk werd gevraagd.

In de aflevering stond de blonde presentator voor een scherm ‘Wie is de mol?’-verdenkingen en hints te verzamelen van mensen op Twitter. Terwijl hij tweets voorlas kwam daar ineens het bericht van Suzanne Mensen tevoorschijn, waarin ze hem (als grap) ten huwelijk vroeg.

Ik zit #widm te kijken in VondelCS met Chris Zegers op 4 meter afstand naast me. Ga hem zo ten huwelijk vragen. Kan mij het schelen. — Suzanne Mensen (@Suuz_) January 27, 2018

ging Chris vervolgens op zoek naar zijn ‘aanstaande’ (“WIE IS DIT?”). Helemaal de bedoeling was dat niet, bekende Suzanne ongemakkelijk. “Ik had expres hashtag #Moltalk niet gebruikt. Maar ja, eh, wat leuk, hey, wil je met me trouwen?”

Antwoord

Een toezegging kreeg Suzanne niet. Na aandringen van Margriet van der Linden, die Chris praktisch dwong tot een antwoord, zei hij grappend: “We zitten heel erg kort in de tijd, maar dank je wel voor het geweldige aanbod.”

Bij de NPO zie je het hele fragment terug, vanaf 24.10.