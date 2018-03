Chris Zegers poseert met vrouw en zoontjes voor zeldzame fotoshoot

Chris Zegers mag dan veel te zien zijn op televisie, maar veel weten we eigenlijk niet over hem. Zo is hij bijvoorbeeld al sinds 2009 getrouwd met Marije en hebben zij samen twee kinderen.

Chris en Marije hebben samen twee kinderen: Eden (6) en Riven (2). Chris schermt zijn kinderen zoveel mogelijk af, maar nu heeft hij samen met zijn hele gezin toch een prachtige fotoshoot gedaan voor Vogue Living. Het resultaat: zeldzame familiekiekjes van de familie Zegers. En wát voor kiekjes:

En wát een prachtig huis. Of dit ook echt het huis van Chris en Marije is, is niet helemaal duidelijk:

