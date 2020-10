Chrissy Teigen deelt hartverscheurende foto’s na verlies van derde kindje

Onwijs verdrietig nieuws uit Hollywood. Chrissy Teigen en John Legend kondigden halverwege augustus aan in verwachting te zijn van hun derde kindje samen, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ze laat middels een Instagram bericht met emotionele foto’s haar volgers weten dat hun zoontje kort na de geboorte is overleden.

Chrissy staat op social media bekend als een vrouw die van een lolletje houdt, maar ook graag ‘echt’ blijft. Echt is ze zeker op de foto’s die ze deelt van zichzelf, haar man en derde kindje in het ziekenhuis. Foto’s van haar huilend op bed, met haar baby in haar armen en haar man aan haar zijde… Grote kans dat ook bij jou de tranen in je ogen springen als je de beelden ziet.

“We zijn in geschokt en in het soort diepe pijn waar je alleen over hoort, het soort pijn dat we nooit eerder hebben gevoeld. We hebben het bloeden nooit kunnen stoppen. En onze baby de vloeistoffen kunnen geven die hij nodig had, ondanks zakken en zakken met bloedtransfusies. Het was gewoon niet genoeg”, begint Chrissy het emotionele bericht.