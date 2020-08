‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’, werd er vroeg wel eens gezegd. Liesbeth (53) is het levende bewijs dat twee geloven prima samen gaan. Zelf is ze christelijk, haar partner islamitisch. Al 23 jaar zijn de twee gelukkig getrouwd.

“We hebben elkaar in 1990 ontmoet. Mijn broer raakte bevriend met twee asielzoekers en mijn man was daar een van. Het was niet direct liefde op het eerste gezicht maar we konden goed met elkaar praten en na vele wandelingen over het strand en door de duinen zijn we elkaar steeds leuker gaan vinden.” De twee kregen een relatie, maar dat was ondanks de liefde voor elkaar niet altijd even makkelijk. “Mijn man komt uit Irak en de oorlog daar zorgde voor veel onrust bij hem. Zijn vader en moeder woonden toen nog in Irak en het was moeilijk om contact te leggen in die tijd.”

Daarnaast hoopte de man van Liesbeth dat hij na de oorlog misschien weer kon terugkeren naar zijn geboorteland. “Die hoop heeft hij lang gehouden. Het was toen de vraag wat voor effect dat zou hebben op onze relatie. Ik kon op dat moment met geen mogelijkheid mee naar Irak. Al die vraagstukken hebben hem een lange tijd verscheurd. Het heeft daarom lang geduurd tot hij mij ten huwelijk durfde te vragen, maar in 1997 zijn we getrouwd.”