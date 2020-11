Christine (44) heeft uitgezaaide darmkanker en is opgegeven: “Ik wil knokken”

Christine Reinten (44) heeft uitgezaaide darmkanker en is opgegeven door het ziekenhuis. Nu zamelt ze geld in voor een behandeling in België: “Mijn wil om te leven is groter dan mijn schaamte.”

Christine heeft darmkanker die is uitgezaaid naar haar buikvlies. Ze is uitbehandeld maar opgeven is voor haar geen optie. Op internet stuitte ze op een levensverlengende behandeling in België, die in Nederland niet wordt erkend. Deze PIPAC-behandeling is de enige manier waarop ze extra tijd kan winnen om herinneringen op te bouwen met haar zoontje (13). Echter, deze behandeling wordt niet vergoed en kost veertigduizend euro. Via de doneeractie ’Help Mij Langer Leven’ zamelt ze geld in.

“Het was 2017 en na een moeilijke periode had ik mijn leven eindelijk weer op de rit. Ik had een eigen huisje gevonden waar mijn zoontje en ik samen konden wonen en ik kon me weer op de toekomst richten: een carrière in het onderwijs leek me wel wat. En ook, eindelijk vond ik de tijd om voor mezelf te zorgen en aandacht te besteden aan de klachten en pijntjes waar ik al langer last van had. Iets wat ik veel eerder had moeten doen, zo bleek achteraf.”

Endoscopie