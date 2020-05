Presentatrice Cilly Dartell deelt verdrietig gezondheidsnieuws op social media

Er is opnieuw kanker geconstateerd bij presentatrice Cilly Dartell. Dat verdrietige nieuws deelt ze dinsdagochtend op social media.

Bij een foto van zichzelf schrijft Cilly: “Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat het de laatste maanden wat stil is op mijn social media. En aangezien ik steeds vaker de vraag krijg: ‘Hoe gaat het met je?’ heb ik toch maar besloten er niet meer omheen te draaien en te vertellen dat het helaas niet zo goed gaat.”

Gecombineerde therapie

“In februari is geconstateerd dat ik weer longkanker heb en dit keer in een minder gunstig stadium. Een gecombineerde chemo-/immuuntherapie werd het advies. Het oorspronkelijke plan om me in het AvL in Amsterdam te laten behandelen, werd door het coronavirus in duigen gegooid. Er zat dus niets anders op dan om me hier in Florida over te geven aan de specialisten. En ook dat voelt inmiddels goed.” Cilly woont sinds 2017 in Orlando.

Volle kracht

De presentatrice vervolgt: “De chemo-/immuunbehandeling volg ik nu al een paar maanden, maar het is nog te vroeg om te zeggen of die aanslaat of niet. Ik ben in volle kracht de strijd aangegaan en zal dat blijven doen, maar ik moet wel bekennen dat het me niet altijd even makkelijk afgaat. Het is behoorlijk pittig allemaal. Gelukkig is mijn man en steun en toeverlaat Jan bij me en dat is superfijn.” Ook haar kinderen, die niet in Amerika wonen, spreekt ze regelmatig en ook vrienden laten via berichtjes regelmatig van zich horen. “Ik had graag wat vrolijkers gemeld, maar helaas is het even niet anders”, sluit ze af.

Kracht en sterkte

De volgers van de voormalig presentatrice van Hart van Nederland en Shownieuws sturen haar veel lieve berichtjes om haar kracht en sterkte te wensen in deze moeilijke tijd.

