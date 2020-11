Cilly Dartell deelt gezondheidsupdate: “Alles lijkt stabiel”

Afgelopen mei werd bij Cilly Dartell (63) opnieuw longkanker aangetroffen. Ze is na maanden gestopt met chemotherapie en op Instagram geeft ze een update.

“Zeven weken geleden is de chemo stopgezet en nu krijg ik alleen nog om de zes weken immuuntherapie. Het leven zonder chemo is beduidend leuker en de immuuntherapie is heel goed te doen”, schrijft Cilly.

Goed nieuws

De Hart van Nederland-presentatrice werd in 2016 voor het eerst getroffen door de ziekte. Hiervan werd ze genezen verklaard, maar in mei 2020 liet ze weten dat de ziekte terug was. Een gecombineerde chemo-/immuuntherapie was het advies. “Ik heb zojuist een tussentijdse scan gehad en op de vraag aan de medici hoe het eruit ziet, werd het volgende antwoord gegeven: ‘Alles lijkt stabiel, heel goed nieuws dus’. Kortom er zit weer leven in de oude dartel.”