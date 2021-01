Cilly Dartell (63) kreeg in februari vorig jaar opnieuw de diagnose longkanker. Nu laat de presentatrice weten hoe haar behandeltraject loopt en hoe ze zich voelt.

Aan Shownieuws laat ze weten dat ze dankbaar is, want het gaat hartstikke goed met haar.

Geen chemo meer

Cilly vertelt dat ze klaar is met de chemokuren, waardoor ze zich een stuk beter voelt. “So far, so good. Ik voel me beter, dat sowieso. De chemo is gestopt, dat is natuurlijk heel fijn. Ik heb geen uitval meer daardoor. Ik heb nu alleen nog immuuntherapie en dat is heel goed te doen.”