De oorzaak van de val van de circusacrobaten in Carré was een gebroken tand

Op vrijdagavond kregen bezoekers van het Winterkerstcircus in Carré de schrik van hun leven toen twee acrobaten vanuit de nok van de schouwburg naar beneden vielen. De twee artiesten overleefden de val.

Theaterproducent Henk van der Meijden deelt nu de oorzaak van de val. Namelijk… de afgebroken tand van de mannelijke acrobaat. Het circusduo, beter bekend als de Sky Angels, zwiert aan riemen door de schouwburg. Die riemen houden ze meestal met hun handen, maar soms ook met jawel, hun tanden vast. Daar ging het afgelopen vrijdag vreselijk mis. De tand van acrobaat Rustem Osmanov brak namelijk af.

Hersenschudding

Wonder boven wonder komt Osmanov weg met ‘slechts’ een hersenschudding. Ook zijn gebit is weer hersteld. Zijn partner Kristina Vorobeva is aan haar nek geopereerd. De operatie verliep goed, maar het is nog afwachten wat het resultaat precies is.

De Russische artiesten werken zonder vangnet. Hun val vond plaats tijdens het beroemde Wereldkerstcircus. Na het ongeluk werd de show stilgelegd en bezoekers naar buiten geleid.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP