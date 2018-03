Claudia de Breij eert Mies Bouwman in ontroerende column

Gisteren vond de uitvaart van tv-koningin Mies Bouwman plaats. Claudia de Breij schreef een mooie column over haar in de VARAgids.

Uit de column blijkt dat Claudia de Breij niet lang geleden samen met Mies ‘Het Dorp’ bezocht. Op deze plek waar mensen met een handicap vanaf 1962 konden wonen, wonen nog steeds mensen met een beperking. Die plek bleek nu wat gedateerd te zijn en het werd dus tijd voor verandering. Claudia schrijft: “Mies vroeg of ik mee wilden gaan om te praten over de moderne ontwikkeling van Het Dorp. ‘Ik heb ook niet het eeuwige leven, dus wil jij een oogje in het zeil houden als ik er niet meer ben’ vroeg ze. Ik zei natuurlijk ja.”

Persoonlijke aandacht

“Toen we de zaal inkwamen, viel me op dat niet alleen iedereen haar kende, maar dat zij hen ook allemaal leek te kennen. Bobo’s kregen een beleefde portie of een zogenaamd wazige blik – Mies was alleen oud als het haar uitkwam, had ik de indruk-, maar de bewoners kregen stuk voor stuk persoonlijke aandacht.” Toen Mies Bouwman een groot applaus kreeg en haar werd gevraagd of haar dat nog wat deed, zei ze volgens Claudia: “Nou, ik ben de enige in Nederland, geloof ik, die een televisieprogramma heeft gemaakt en daar iets blijvends mee heeft achtergelaten.” “Daarna glimlachte ze ons allemaal liefdevol uit”, sluit Claudia af.

Stukje voor Mies. Een bericht gedeeld door Claudia de Breij (@claudiadebreij) op 6 Mrt 2018 om 5:58 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP.