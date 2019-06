Lief! Trotse Claudia de Breij deelt foto van haar zoontjes

Claudia de Breij is moeder van haar zoon Bing en ‘bonuszoon’ Brooklyn. De oudste is vandaag 11 jaar geworden en op Instagram deelt de cabaretière daarom een lief kiekje van haar kroost.

“Vandaag 11 jaar geleden werd ik moeder van die jongen met dat lieve ruggetje. En twee jaar later kwam die lieverd met die mooie armen erbij”, schrijft de cabaretière. “Op zo’n dag als vandaag ontplof ik van trots en geluk dat deze twee in mijn leven zijn en dat ik 11 jaar geleden (11 JAAR!) moeder werd. Ze zijn het liefste dat ik heb.”

Cake

Het verhaal achter de foto is nog liever, schrijft Claudia. “Omdat de oudste had gemijmerd dat de jongste misschien wel profvoetballer kon worden en die kleine uit dankbaarheid voor het compliment toen een cake met me wilde bakken waarop stond dat hij hem zo lief vindt. Dit is het moment vlak na het krijgen van de cake.” Smelt!

Anoniem

Claudia de Breij deelt de gezichten van haar kinderen overigens liever niet op Instagram. “Ze mogen pas met hun hoofd op Instagram als ze zelf oud genoeg zijn om te besluiten of dat een goed idee is”, schrijft ze. “Ze vinden mij stom en veel te streng, want zelf lijkt het ze juist wel cool, maar daarom post ik nooit hoe knap ze zijn.”

Hecht gezin

Bing, de oudste zoon van Claudia, kreeg ze met haar ex-vrouw Conny. Claudia en Conny zijn uiteindelijk gescheiden, waarna Claudia journaliste Jessica van Geel tegenkwam. Jessica was al moeder van zoontje Brooklyn. De 4 vormen nu een hecht gezin.

