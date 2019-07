Claudia de Breij deelt ontroerend kiekje ter ere van trouwdag

Voor Claudia de Breij en haar vrouw Jessica van Geel is het vandaag een bijzondere dag: de twee zijn namelijk precies 3 jaar geleden in het huwelijksbootje gestapt. Claudia laat deze mijlpaal niet zomaar aan zich voorbijgaan.

De cabaretière deelt op Instagram een foto van het romantische moment dat zij en Jessica de ringen uitwisselden.

‘Elke dag’

Uit het bijschrift valt in elk geval 1 ding op te maken: Claudia heeft geen moment spijt gehad van haar huwelijksdag. “Trouwen! 3 jaar geleden vandaag ❤️ Als ik één weekend nog eens helemaal opnieuw mocht beleven was het dat van 9 juli 2016 op Schiermonnikoog! Met al die mensen van wie we zo houden erbij ja zeggen tegen de allerliefste. Zou het zo weer doen –elke dag,” zo schrijft ze bij het kiekje.

Bron: Instagram. Beeld: ANP