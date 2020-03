Claudia woont in Lombardije: "We waren in Italië even laks als in Nederland"

Claudia woont in Bergamo, Lombardije, waar niemand de straat op mag en ieder half uur iemand begraven wordt. Ze kijkt angstig toe hoe de situatie in Nederland steeds meer begint te lijken op die van Italië, een paar dagen voor het finaal uit de hand liep.

“Kort geleden leek hier ook nog weinig aan de hand. We gingen gewoon naar ons werk en alles was open. Dat veranderde 24 februari. De scholen gingen dicht en ook ik – als juf op een kleuterschool – moest thuis mijn werk voortzetten. Mijn partner ook. Vanaf die dag werd iedereen verzocht zo veel mogelijk binnen te blijven. Maar weinig mensen leken het echt serieus te nemen. Iedereen ging de straat nog op en zocht elkaar op. Door dat lakse gedrag is het zo uit de hand gelopen hier.”

Advertentie

‘Slechts een griepje’

“Vanuit de overheid hoorden we wisselende berichten. Het zou enerzijds ‘slechts een griepje’ zijn, maar ook waren er verontrustende berichten. Die zijn waarheid geworden. Momenteel zit heel Italië al 2 weken binnen en zijn de ziekenhuizen overvol. De duizenden besmettingen zijn niet op te vangen voor het ziekenhuis en ze moeten kiezen aan wie ze hun zorg nog gaan verlenen. Ze moeten kiezen wie leeft en wie sterft.”

Overvolle mortuaria

“Gisteren zijn hier 300 mensen overleden. 300 mensen op 1 dag. Het is te veel voor de mortuaria en lichamen moeten naar andere plekken worden vervoerd. Niemand weet waar naartoe. Mijn collega is gister haar vader verloren en weet niet waar zijn lichaam zich nu bevindt. Ook is er geen mogelijkheid om zieke dierbaren op te zoeken of afscheid te nemen van mensen die zullen overlijden. Het is surrealistisch.”

Had ik maar…

“Mijn moeder woont hier in Italië en ik maak me zorgen om haar. Maar ook maak ik me zorgen om mijn vader, die in Nederland woont. Het is onwerkelijk om te horen hoe de situatie in Nederland momenteel is. Het is exact zoals het 2 weken geleden in Italië was. De cafés en scholen zijn dicht, maar mensen gaan gewoon de straat op. Als ik hoor dat veel Nederlanders nog gewoon onnodig de straten op gaan of met vrienden afspreken kan ik dat haast niet geloven. Dat deden de Italianen ook. Ze leefden hun leven stug door. Maar wat had ik graag geweten dat dit de consequenties waren. Had iedereen zich maar gerealiseerd hoe serieus deze situatie was en waren ze maar niet zo laks geweest”

Blijf thuis!

“Ik wil alle Nederlanders dan ook op het hart drukken: blijf gewoon thuis. We hebben het tegenwoordig zó goed in onze huizen. Ze zijn van alles voorzien. Waarom is het zo moeilijk om gewoon binnen te blijven? Je kunt daarmee zo veel levens redden en vooral voorkomen dat de situatie niet tot zo’n dramatische piek zal komen, zoals we die hier in Italië zien. En dan wordt er gezegd dat het ergste in Italië nog moet komen…”

Geen vooruitzichten

“Als het in Nederland zo doorgaat, zal ook daar een lockdown plaatsvinden. En dat is moeilijk. Mijn partner en ik zitten nu al 2 weken binnen. We werken allebei thuis en proberen ons te vermaken. Dat gaat prima, maar we hebben geen vooruitzichten. We weten niet of we hier nog weken of misschien wel maanden moeten zitten. Zonder buitenwereld, zonder het zien van onze vrienden en zonder het zien van mijn moeder.”

1. Je kunt gewoon boodschappen doen

“Als er toch een lock down moet komen in Nederland, is het fijn om een paar dingen te weten. Ten eerste doen we gewoon boodschappen. Dat is niets om je zorgen over te maken. Je wandelt gewoon naar de supermarkt en kunt daar alles halen. Wel mag je maar met maximaal 2 klanten tegelijk de supermarkt betreden. Daardoor staat er buiten de supermarkt een rij. Maar dat is oké. De rij lijkt enorm lang omdat iedereen 2 meter afstand van elkaar houdt, maar het gaat snel. En bij sommige supermarkten staat er amper een rij.”

2. Stoor elkaar niet

“Ook moet je zorgen dat je manieren vindt om je werk goed te blijven doen binnen. Mijn partner en ik werken allebei thuis momenteel en tijdens het werk storen we elkaar niet. We leiden elkaar niet af, zodat we allebei productief kunnen werken. Dat gaat nou eenmaal gewoon door.”

3. Online dineren

“Als het werk eenmaal klaar is, doen we leuke dingen samen. Je moet er toch iets van maken als je voor onbepaalde tijd in je huis opgesloten zit! Omdat we onze vrienden missen, spreken we online met ze af. We zetten dan een videogesprek aan met onze bevriende stellen en dineren samen. Heel gek is dat. Daar zit je dan, in je pyjama, gezellig met z’n allen te eten. Maar zo houd je het wel leuk.”

4. Verspreid positieve energie

“Wat de Italianen ook enorm goed doen is een front vormen. We doen het echt samen en dat saamhorigheidsgevoel is mooi. ’s Avonds gaan mensen naar hun balkon en maken muziek samen. Dat geeft energie. Ik heb geen idee of diezelfde positieve energie er nog zal zijn als deze situatie nog maanden duurt. Maar voor nu geeft het kracht. En dat hebben we nodig.”

5. Houd je aan de maatregelen

“Ik hoop vooral dat mensen in Nederland beseffen hoe heftig de situatie hier is. Dat ze hun handen wassen en niet meer afspreken met vrienden. En dat de ziekenhuizen daar straks niet hoeven te kiezen wie het gaat halen en wie niet.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Eva Breda. Beeld: iStock.