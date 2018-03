Zo ziet Claus-Casimir van Oranje-Nassau er tegenwoordig uit

Prinses Laurentien zien we regelmatig verschijnen in de media. Of het nu voor het werk als directeur van Missing Chapter Foundation of als kinderboekenauteur.

Haar man Constantijn en haar kinderen (dochters Eloise en Leonore en zoon Claus-Casimir) zien we minder vaak. Claus-Casimir blaast vandaag 14 kaarsjes uit en wij waren benieuwd hoe hij er nu uitziet.

Prinses Laurentien met kids naar de Efteling: Graaf Claus-Casimir en gravin Leonore mochten mee op het leukste… https://t.co/KtvgQmeECw pic.twitter.com/cX1DpwwWLc — vrouwen (@vrouwen) 3 oktober 2016

Wentelteefjes

In een interview vertelde prinses Laurentien hoe ze haar kinderen verrast. “Mijn kinderen zijn dol op wentelteefjes, dus eens in de zoveel tijd stap ik doordeweeks eerder uit bed en maak ik speciaal voor hun lekkere wentelteefjes. Dan komen ze hun bed wel uit.” Misschien krijgt Claus-Casimir vandaag wel een verjaardagsontbijt op bed.

Beeld: ANP