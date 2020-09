Graaf Claus (16) maakt middelbare school af op beruchte Schotse school

Het wordt steeds stiller in huis bij prins Constantijn en prinses Laurentien. Nadat zijn zus Eloise vorige maand naar Amsterdam verhuisde voor haar studie heeft ook Claus (16) het ouderlijk huis verlaten om zijn middelbare school af te maken in Schotland.

Graaf Claus brengt de komende twee jaar door op Gordonstoun, een gerenommeerde internationale kostschool in Schotland waar ook veel Britse royals les hebben gehad. Prins Philip en zijn zoons Charles, Andrew en Edward en zijn kleinkinderen Peter en Zara Phillips zijn oud-leerlingen van deze kostschool. Koning Willem-Alexander maakte zijn middelbare school ook in het buitenland af, maar koos voor het Atlantic College in Wales. De school kost zo’n 14.985 euro per kwartaal.

Claus is deze week samen met zijn moeder prinses Laurentien vertrokken naar Schotland. Vanwege de coronamaatregelen in dat land moeten ze eerst twee weken in quarantaine. Daardoor begint Claus eerst met online lessen.

Gordonstoun in The Crown

De kostschool Gordonstoun staat door commentaar van prins Charles – die het “Colditz in kilts” en “de absolute hel” noemde – en een aangrijpende aflevering in de serie The Crown niet bekend als een gezellige plek. In die tijd waren lijfstraffen, strenge discipline en koude douches geen uitzondering. Prins Charles hield er trauma’s aan over, maar was later toch ook wel positief over deze plek.

Inmiddels pakken ze het op Gordonstoun ook wel anders aan. Zo erg als het in The Crown doet lijken, was het er volgens de medewerkers ook niet. In een interview met de Volkskrant twee jaar geleden vertelt het hoofd van de school: “Maak je geen zorgen, we hebben hier warme douches. Maar Hahns principes gelden nog. We trekken graag met tenten de bergen in en met onze zeilboot de zeeën op, naar de Noordpool zelfs.” Aan die ‘expeds’ doen alle leerlingen mee. Voor het avontuur, maar vooral om te leren om elkaar te helpen. “In de bergen telt je afkomst niet, is iedereen gelijk”, vertelde een van de medewerkers van de kostschool in hetzelfde interview.

Claus op Gordonstoun

Gordonstoun heeft graaf Claus-Casimir veel te bieden: de school heeft verschillende sportverenigingen, toneelgroepen, debatverenigingen en zelfs een doedelzakband. Op de school zal hij het Engelse eindexamen A-levels doen en krijgt hij daarnaast de mogelijkheid om zijn sneakerbedrijf Grails verder te ontwikkelen in de vorm van een speciale opdracht.

Bron: Vorsten, Volkskrant, Beeld: Brunopress