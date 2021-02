Winkeliers mogen gaan verkopen via click & collect: dít moet je weten

Terwijl de niet-essentiële winkels nog altijd dicht zijn, mogen winkeliers vanaf 10 februari wel beginnen met verkopen via click & collect. Maar wat houdt dit systeem eigenlijk precies in?

We zetten alle belangrijke informatie rondom deze voorzichtige versoepeling van de maatregelen op een rij.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari maakte premier Mark Rutte bekend dat winkeliers iets meer mogelijkheden krijgen. Momenteel zijn ze allemaal toegewezen op creatief denken wegens hun verplichte gesloten deuren; zo zijn sommigen gestart met verkopen via Facebook of telefoon en leveren ze coronaproof aan huis. Maar daar komt verandering in per 10 februari.

Click & collect

Want vanaf dan mogen winkeliers hun goederen verkopen via click & collect. Dit houdt in dat winkeliers hun winkel mogen gebruiken als ophaallocatie voor pakketjes, wanneer er een bestelling bij hen is geplaatst. Mensen die iets besteld hebben, kunnen via dit systeem ook een product ruilen of retourneren bij de betreffende winkel.

Regels

Nu ziet het gebruik van dit systeem er in coronatijd wel iets anders uit dan normaal. Want klanten mogen de winkel niet zelf betreden. Wanneer je een bestelling ophaalt of een pakketje wil retourneren, moet dit buiten de winkel gebeuren. En wanneer je een bestelling plaatst, moet je minstens vier uur wachten tot je het op kan halen.

Rutte benadrukte dit, gezien hiermee het zogenaamde ‘fun shoppen’ tegengegaan moet worden. Hiermee wordt bedoeld dat men onnodige impulsaankopen doet, zoals tijdens een dagje shoppen voor de fun ook vaak gedaan wordt.

Winkeliers mogen met click & collect wel hun gehele assortiment aanbieden, wat naar verwachting voor een zeer gewenste toename aan verkoop zal leiden. Wanneer de winkels echt weer volledig open mogen, is nog niet bekend.

Bron: Omroep Max. Beeld: Getty Images.