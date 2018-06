Cliffhanger GTST moet opnieuw opgenomen worden om deze verdrietige reden

Het begin van de zomervakantie komt al in zicht en dat betekent dat ook bijna de laatste aflevering van GTST te zien is op televisie. Maanden wordt er al gewerkt aan de beroemde zomercliffhanger, maar nu moet deze aflevering onverwacht opnieuw opgenomen worden.

Op 19 april werd de laatste aflevering van dit seizoen opgenomen op de NDSM-werf in Amsterdam. Wie of wat er in de aflevering gebeurt, is natuurlijk nog niet bekend, maar RTL maakt vandaag bekend dat de aflevering moet worden aangepast omdat het “te veel overeenkomsten heeft met een recente gebeurtenis in het echte leven”. Drie weken geleden overleed een man nadat hij vanuit diezelfde kraan naar beneden viel.

Werkelijkheid

De zomercliffhanger wordt nu aangepast om “eventuele pijnlijke parallellen met de werkelijkheid voorkomen”. Welk vooral precies de aanleiding was van deze beslissing maken ze niet bekend, maar vermoedelijk gaat het dus om het ongeval op de NDSM-werf. De cliffhanger is op 6 juli te zien op televisie. Vanwege deze last minute wijzigingen zal de aflevering ook pas op die datum op Videoland te zien zijn.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.